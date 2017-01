Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Mörderische Stille" heißt der Krimi von Friedemann Fromm, den das ZDF am Montag, 9. Januar 2017, 20.15 Uhr, als "Fernsehfilm der Woche" ausstrahlt. Kriminalhauptkommissar Jan Holzer, dargestellt von Jan Josef Liefers, wird im Laufe von Mordermittlungen mit einem in den Kosovo-Krieg zurückreichenden Familiengeheimnis konfrontiert. Dabei gerät er selbst in große Gefahr.



In der Wilhelmshavener Bucht wird eine Wasserleiche gefunden. Schnell steht fest: Der Tote war Offizier der niederländischen KFOR-Truppen im Kosovo. Bei seinen Ermittlungen lernt Kriminalhauptkommissar Holzer (Jan Josef Liefers) den Segellehrer Michael Kühnert (Peter Lohmeyer) und dessen gehörlose Frau Elena (Sylvie Testud) kennen. Die Art der beiden, in Gebärdensprache miteinander und mit ihrer Tochter Sabin (Franziska Brandmeier) zu kommunizieren, weckt sein Interesse. Obwohl Kühnert zugibt, dass er früher als KSK-Soldat im Kosovo war und Elena dort kennen gelernt hat, behaupten beide, den Toten nicht zu kennen. Holzer ist sicher, dass sie ihm etwas verschweigen.



In den weiteren Rollen spielen Ivan Anderson, Peter Franke, Idil Kocadag und andere.



https://presseportal.zdf.de/pm/moerderische-stille/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171 Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/moerderisch



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121