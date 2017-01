Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Gewinne bis zum Mittag vollständig abgegeben. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0492 USD und damit weniger als am Morgen mit 1,0551 USD. Zeitweise war der Eurokurs bis auf 1,0575 USD gestiegen. Auslöser dafür war eine breit angelegte Schwäche des Dollar. So auch zum Franken: Im Verlauf des Vormittags fiel der US-Dollar bis auf 1,0151 CHF zurück, zuletzt war er allerdings auf 1,0210 CHF gestiegen.

Gegenüber dem Schweizer Franken fiel der Euro nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...