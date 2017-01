Frankfurt - Gold legt heute Morgen im Zuge eines schwachen US-Dollar deutlich auf ein 4-Wochenhoch von fast 1.180 USD je Feinunze zu, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Aufgrund der abwertenden US-Währung verteuere sich Gold in Euro gerechnet weniger stark auf 1.115 EUR je Feinunze. Aus dem gestern Abend veröffentlichten Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank FED gehe hervor, dass die FED den Wachstumsausblick für die US-Wirtschaft optimistischer sehe als noch zuvor. Sie habe damit mehr Spielraum für Zinserhöhungen. Allerdings sei der Wirtschaftsausblick auch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. So sei laut dem Protokoll noch unklar, wie sich die Pläne für eine Änderung der Staatsausgaben, Steuern und Regulierung entfalten würden. Ungewöhnlich deutlich habe die FED zudem auf die negativen Folgen einer weiteren US-Dollar-Aufwertung hingewiesen. Die aus den FED Fund Futures ableitbaren Zinserhöhungserwartungen seien daher sogar etwas zurückgegangen.

