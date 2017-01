Frankfurt - Die Ölpreise können kaum vom schwächeren US-Dollar und dem vom API gestern nach Handelsschluss berichteten kräftigen Abbau der US-Rohöllagerbestände profitieren, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent handele bei gut 56 USD je Barrel, WTI bei etwas mehr als 53 USD je Barrel. Dies deute auf eine Konsolidierung bzw. einen bevorstehenden Preisrückgang hin. Laut API seien die US-Rohölvorräte in der letzten Woche um 7,4 Mio. Barrel zurückgegangen, was dem stärksten Lagerabbau seit Ende September entsprochen habe. Verantwortlich hierfür seien deutlich gesunkene Importe gewesen. Dies dürfte aus steuerlichen Gründen erfolgt sein, da in Texas am Jahresende eine Steuer auf die Lagerbestände erhoben werde. In Cushing sei es dagegen zu einem Lageraufbau gekommen. Auch die Vorräte an Ölprodukten seien kräftig gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...