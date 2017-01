Der amerikanische Raffinerie-Konzern Western Refining Inc. (ISIN: US9593191045, NYSE: WNR) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 38 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden weiterhin 1,52 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 37,13 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...