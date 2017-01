Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Total SA auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Die strategische Allianz des französischen Ölkonzerns mit dem brasilianischen Konkurrenten Petrobras sei strategisch positiv, schrieb Analyst Henry Tarr in einer Studie vom Donnerstag. Sie gebe Total die Möglichkeit, in naher Zukunft zu niedrigen Kosten und für einen attraktiven Preis die Produktion in Brasilien zu steigern./gl/la

