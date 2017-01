Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Heilige Drei Könige" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.261,60 -0,12% +1,14% Euro-Stoxx-50 3.314,44 -0,09% +0,73% Stoxx-50 3.049,26 +0,04% +1,29% DAX 11.562,57 -0,19% +0,71% FTSE 7.187,01 -0,04% +0,62% CAC 4.894,18 -0,11% +0,66% Nikkei-225 19.520,69 -0,38% +2,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,92 -37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,68 53,26 +0,8% 0,42 -0,1% Brent/ICE 56,98 56,46 +0,9% 0,00 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.173,30 1.163,38 +0,9% +9,92 +1,9% Silber (Spot) 16,57 16,43 +0,9% +0,15 +4,1% Platin (Spot) 958,50 943,75 +1,6% +14,75 +6,1% Kupfer-Future 2,56 2,56 0% 0 +2,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem neuerlichen knappen Verpassen der 20.000er Marke beim Dow-Jones-Index am Mittwoch zeichnet sich für den Start am US-Aktienmarkt am Donnerstag noch keine Richtung ab. Händler halten eine abwartende Haltung vieler Akteure für wahrscheinlich, weil am Freitag die potenziell richtungweisenden US-Arbeitsmarktdaten für Dezember anstehen und davor noch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und auch der Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP über die Entwicklung der Stellen in der US-Privatwirtschaft. Bei den ADP-Daten wird eine Zunahme der Jobs um 168.000 erwartet. Daneben stehen noch weitere wichtige US-Konjunkturdaten auf dem Donnerstagskalender. Marktstratege James Hughes mahnt die Anleger zu Vorsicht, der Aufwärtstrend sei zwar stark, für seinen Geschmack zuletzt aber zu stark ausgefallen bei den Aktien. Die 20.000er Marke könne zwar ein Schlüsselwiderstand auf dem weiteren Weg nach oben sein, sie könnte aber auch für einige Akteure das Signal für Gewinnmitnahmen, mithin zum Ausstieg sein und eine mittelfristige Korrekturphase einläuten. Eine Korrektur, die der Experte als überfällig einschätzt angesichts der rund zweimonatigen Aufwärtstendenz.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +168.000 Stellen zuvor: +216.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 265.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 54,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 57,2 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Nach einem freundlichen ersten Handelstag des Jahres treten die Börsen in Europa seitdem mehr oder weniger auf der Stelle. Bis zum ADP-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag dürfte die "Hängepartie auf hohem Niveau" am Aktienmarkt weitergehen. Händler hoffen darauf, dass der Stellenaufbau im privaten Sektor weiter voranschreitet. Telekomaktien setzen sich an die Spitze der Gewinner. Der Sektor-Index legt um 1 Prozent zu. Händler machen dafür hauptsächlich den leichten Nachlauf der Branche zum Gesamtmarkt verantwortlich. "Man merkt heute, dass es einen Trend zu eher defensiven Sektoren gibt", sagt ein Händler mit Verweis auf ebenfalls steigende Pharma- und Nahrungsmittelwerte. Immobilienwerte gehören am deutschen Aktienmarkt zu den Gewinnern. Ihr Subindex steigt um 0,6 Prozent, gestützt von diversen Hochstufungen durch die Analysten der BNP Paribas. Im SDAX steigen VTG auf den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte. Kursstützende fundamentale Nachrichten für den Eisenbahnzulieferer können Händler nicht ausmachen. Die Aktie gewinnt 6,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.22 Uhr Mi, 17.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,0505 -0,48% 1,0555 1,0474 -0,1% EUR/JPY 122,4469 -0,21% 122,7089 122,92 -0,5% EUR/CHF 1,0709 -0,22% 1,0733 1,0714 -0,0% EUR/GBP 0,8531 +0,23% 0,8548 1,1744 +0,1% USD/JPY 116,57 +0,26% 116,27 117,36 -0,3% GBP/USD 1,2314 -0,27% 1,2348 1,2301 -0,2%

Etwas mehr tut sich am Devisenmarkt. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ist weniger falkenhaft ausgefallen als viele Marktteilnehmer erwartet hatten, was für etwas Druck auf den Dollar sorgt. Der Euro stieg in der Spitze auf 1,0550 Dollar, liegt aktuell aber wieder bei 1,05. Im Tief am Vortag kostete er noch 1,04. Auch zum Yen gibt die US-Devise nach. Im Protokoll der Fed wurde zu einem die Dollarstärke kritisch thematisiert, zum anderen konjunkturelle Unsicherheiten. Beides lässt Unsicherheit über den künftigen Zinserhöhungspfad aufkommen, nachdem die US-Notenbanker für 2017 eigentlich drei Zinserhöhungen in den Raum gestellt haben. "Wenn schon die Fed unsicher ist, dann sind es die Marktteilnehmer sowieso", sagt ein Marktbeobachter dazu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlicher - Gute Konjunkturdaten gaben der Börse in Hongkong kräftigen Auftrieb. Der von IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Sonderverwaltungszone ist in den expansiven Bereich zurückgekehrt, nachdem er in den 21 Monaten davor stetig zurückgegangen war. Zu den wenigen Verlierern in der Region gehörte der Tokioter Aktienmarkt. Dort gaben vor allem die Kurse exportorientierter Unternehmen nach, nachdem der Yen zum Dollar deutlich aufgewertet hatte. Unbeeindruckt zeigten sich die chinesischen Börsen vom drastischen Anstieg des Yuan-Interbankensatzes. Marktteilnehmer schreiben den Anstieg der Angst vor verschärften Kapitalverkehrskontrollen zu. China wolle möglicherweise nicht nur den Abfluss von Dollar, sondern auch den von Yuan eindämmen, hieß es. In Hongkong führten Aktien von Immobilienkonzernen und Banken den Markt an. Unter den Blue Chips gewannen Ping An Insurance und Hong Kong Exchanges je 1,5 Prozent. Positive Analystenkommentare von Morgan Stanley und Yuanta Investment Consulting trieben in Taiwan den Kurs von Largan Precision um 7,1 Prozent nach oben.

CREDIT

Weiter nach unten geht es am Donnerstag mit den Prämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Der Umsatz sei aber weiter sehr gering, heißt es im Handel. Das neue Jahr sei in der ersten Januarwoche noch nicht voll angelaufen. Erst ab kommender Woche wird mit der Ausbildung aussagekräftigerer Trends gerechnet, wenn alle Marktteilnehmer aus dem Urlaub zurückgekehrt sind.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen muss sich gegen Anlegerklagen auch in USA wehren

Im Dieselskandal muss sich Volkswagen auch in den USA gegen Klagen von Anlegern wehren. Ein Gericht in Kalifornien lehnte am Mittwoch den Antrag des Konzerns auf Verlegung dieser Klagen nach Deutschland ab. Die Vereinigten Staaten hätten ein Interesse daran, heimische Investoren gegen Anlagebetrug zu schützen, heißt es im Beschluss des Gerichts.

PWC erwartet verhaltenes Jahr für Börsengänge

Das IPO-Jahr 2017 dürfte laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC ähnlich verhalten ausfallen wie das vergangene Jahr. Die Analysten verweisen auf die anhaltende Unsicherheit am Kapitalmarkt, etwa in Bezug auf die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit den USA.

Audi und Nvidia wollen selbstfahrendes Auto auf die Straße bringenDer Premium-Fahrzeughersteller Audi und der US-Chiphersteller Nvidia wollen gemeinsam ein selbstfahrendes Auto mit künstlicher Intelligenz auf die Straße bringen. Das Auto soll im Jahr 2020 auf die Straße kommen, gab die Volkswagen-Tochter bekannt.

Peters wird neuer Chief Development Officer der MorphoSys AG

Morphosys hat einen neuen Chief Development Officer ernannt. Ab dem 1. März wird Malte Peters das Amt von Arndt Schottelius übernehmen, der aus dem Unternehmen ausscheidet. Peters kommt von Sandoz, wo er derzeit als Global Head, Clinical Development Bioparmaceuticals tätig ist.

Air Berlin befördert auch im Dezember weniger Passagiere

Im Dezember sind wie schon im November weniger Passagiere mit Air Berlin geflogen als noch vor einem Jahr.

Britische Pkw-Zulassungen erreichen Rekord; 2017 wird schwieriger

Die Neuwagenzulassungen in Großbritannien sind im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent auf den Rekord von mehr als 2,6 Millionen Fahrzeugen gestiegen.

Investor Lone Star Favorit für Übernahme von Portugals Novo Banco

Das Nachfolgeinstitut der zusammengebrochenen Banco Espirito Santo wird möglicherweise an einen US-Finanzinvestor verkauft. Wie die portugiesische Zentralbank mitteilte, wird sie die Verhandlungen zum Verkauf der Novo Banco SA mit Lone Star vertiefen.

Softbank gewinnt Apple für Milliardeninvestition in Tech-Fonds

Der Technologiekonzern Apple beteiligt sich mit 1 Milliarde US-Dollar an dem Investitionsfonds der japanischen Softbank. Die Kalifornier gesellten sich damit zu den anderen Investoren, zu denen auch unter anderem der Apple-Zulieferer Foxconn Technology und Oracle-Chairman Larry Ellison gehörten, teilte der japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern mit.

