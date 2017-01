Mykie, Kuri und die Cloud: Bosch sieht seine Zukunft bei Assistenzsystemen und der Vernetzung von Geräten und Maschinen. Auch aus Eigennutz: Intelligente Systeme sollen Hunderte Millionen pro Jahr sparen.

Der Weg in die Zukunft führt für Bosch über Mykie und Kuri. Sie zeigen, welche neuen Produkte der Stuttgarter Konzern demnächst seinen Kunden anbietet. Mykie - "My kitchen elf" - ist Boschs digitale Küchenfee. Sie weiß, was im Kühlschrank liegt, wie das Wetter wird oder wie lange der Braten im Ofen noch braucht.

Kuri hingegen ist ein 50 Zentimeter großer Roboter für zu Hause. Er wird von Mayfield Robotics entwickelt, einem Silicon-Valley-Start-up von Bosch. Kuri wird Ende 2017 für 699 Dollar (circa 660 Euro) in den USA auf den Markt kommen. Ausgestattet mit Lautsprecher, Mikrofon, Kamera und mehreren Sensoren bewegt er sich sicher im Wohnraum umher.

Kuri plaudert mit den Bewohnern und reagiert beispielsweise auf die Mutter anders als auf Kinder. Wenn sie nach Hause kommen, schickt er den Eltern eine SMS oder liest den Kindern Bücher vor. Aber eine Aufgabe wird Kuri laut Bosch nicht übernehmen: Er macht nicht die Hausaufgaben.

Die Beispiele zeigen: Getrieben durch digitale Vernetzung, mobiles Internet, Big-Data-Analyse und Maschinenlernen entstehen intelligente Systeme, die eigene Entscheidungen treffen und Menschen beraten können. "Viele Menschen wollen das", meint Bosch-Geschäftsführer Werner Struth. Sie wollen ihr Zuhause vom Auto aus steuern und sie wollen mehr Sicherheit für sich und die Familie. "Unser Ziel ist es, 100 Prozent unserer Produkte zu vernetzen", sagte Struth.

"Connectivity is the name of the game" - der Vernetzung gehört die Zukunft - erklärte Struth in seiner Rede auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas. Die Idee des "intelligenten Hauses" geistert zwar schon ...

