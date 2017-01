Liebe Trader,

seit Kurseinbruch der Volkswagen-Aktie im September 2015 auf ein Verlaufstief von 86,38 Euro zeigt sich nach etlichen Strafverfahren in den USA wegen des Abgasskandals sukzessive Besserung in dem Wertpapier, sodass ein mittelfristiger Aufwärtstrend eingezeichnet werden kann. Allerdings blieben die Kursnotierungen bisher auf rund 139,40 Euro beschränkt, diese Hürde konnte in den vergangenen Monaten nicht geknackt werden. Doch nun versucht das Volkswagenpapier darüber anzusteigen, nährt sich aber gleichzeitig der 200-Wochen Durchschnittslinie an, die als zusätzlicher Widerstand fungiert. Knapp darüber bei 147,40 Euro verläuft zudem noch ein übergeordneter langfristiger Horizontalwiderstand und dürfte spätestens an dieser Stelle für deutliche Gewinnmitnahmen bei der Volkswagen-Aktie sorgen. Es ist daher auszugehen, dass der Wert spätestens an dieser Stelle wieder abverkauft wird und daher auf kurzfristiger Basis Short-Sellern gute Handels-Chancen ermöglicht.

Short-Chance:

Noch können sich Käufer eindeutig zur Wehr setzen, nachdem die Aktie von Volkswagen kürzlich über die Marke von 130,50 Euro angestiegen ist. Spätestens bei 147,40 Euro kann jedoch ein sukzessives Short-Investment aufgebaut und auf einen Kursrückgang zurück auf das Ausbruchsniveau von 130,50 Euro gesetzt werden. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall knapp oberhalb der zu erwartenden Hochs oder der Marke von etwa 150,00 Euro angesetzt werden. Bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber könnte hingegen bei entsprechender Kaufdynamik ein Kursanstieg bis in den Bereich von etwa 171,45 Euro gelingen. Dies erscheint Aufgrund der zahlreichen Widerstände um die 200-Wochenlinie herum aber wenig wahrscheinlich.

Einstieg per Sell-Limit-Order: 147,50 Euro

Kursziel: 130,50 Euro

Stopp: > 150,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,50 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Volkswagen VZO AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 139,70 Euro; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

