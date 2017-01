Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Unsicherheit über Bewertung des FOMC-Protokolls

Das Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13. und 14. Dezember hat unter Beobachtern für einige Verwirrung gesorgt. Grund sind Aussagen des FOMC zu den unklaren Folgen der künftigen Finanzpolitik des neuen US-Präsidenten und zum stärkeren US-Dollar. Donald Trump hatte im Wahlkampf große Ausgabenprogramme versprochen, was nach seinem Wahlsieg die Inflationserwartungen anziehen und den Dollar kräftig aufwerten ließ. Dass die Fed nun vor den Auswirkungen dieser Aufwertung warnt, bringt den Dollar nach der Veröffentlichung des Protokolls unter Druck.

Eurozone-Erzeugerpreisinflation erstmals seit 2013 positiv

Die Erzeugerpreisinflation der Euroraum-Industrie ist im November erstmals seit Juni 2013 positiv gewesen. Nach Mitteilung von Eurostat lagen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten auf Jahressicht unveränderte Erzeugerpreise erwartet. Im Vormonat hatte die Rate bei minus 0,4 Prozent gelegen. Ihren zyklischen Tiefpunkt hatte sie im April 2016 mit minus 4,4 Prozent erreicht.

Britische Dienstleister setzen kräftigen Aufschwung fort

Die britischen Dienstleister sind im Dezember trotz aller Unsicherheiten über den Brexit kräftig gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft stieg auf 56,2 Punkte von 55,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Damit legte der Index bereits den dritten Monat in Folge zu. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 54,8 Punkte prognostiziert.

Britische Pkw-Zulassungen erreichen Rekord - 2017 wird schwieriger

Die Neuwagenzulassungen in Großbritannien sind im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent auf den Rekord von mehr als 2,6 Millionen Fahrzeugen gestiegen. Neben einer großen Auswahl an neuen Modellen trugen dazu auch erschwingliche Finanzierungen bei, wie der Verband der britischen Kraftfahrzeughersteller und -händler (SMMT) mitteilte.

Der Anleihemarkt steht vor holpriger Wegstrecke

Auf dem Anleihemarkt dürfte es im Jahr 2017 äußerst turbulent zugehen. Der Ausverkauf in der zweiten Jahreshälfte 2016 franste gegen Ende des Jahres zwar ziemlich aus. So gingen die Renditen auf zehnjährige US-Staatsanleihen wieder auf unter 2,5 Prozent zurück. Die Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit rentierte sogar erneut mit weniger als 0,2 Prozent. Daraus errechnet sich eine Zinsdifferenz zwischen den USA und Deutschland von ungefähr 2,3 Prozentpunkten.

WSI: Deutsche Tariflöhne steigen 2016 real um 1,9 Prozent

Die Tariflöhne in Deutschland sind im vergangenen Jahr nach Berechnungen des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung inflationsbereinigt um 1,9 Prozent gestiegen. Nach Mitteilung des WSI erhöhten sich die Tarifvergütungen 2016 um 2,4 Prozent, die Verbraucherpreise aber nur um 0,5 Prozent.

Anleger sollten russische Opec-Zusage nicht für bare Münze nehmen

Im Moment scheint der Ölmarkt das Paradebeispiel für eine eierlegende Wollmilchsau abzugeben. Das sollte die Anleger angesichts eines Ölpreisanstiegs um rund 50 Prozent seit etwa einem Jahr äußerst misstrauisch werden lassen. Nicht zuletzt liefert Russlands Zusage an die Opec, die Förderung um 300.000 Barrel Öl am Tag zu kappen, einen Großteil des Treibstoffs der aktuellen Preisrally. Derzeit beläuft sich der russische Ölausstoß aber bereits auf 11,2 Millionen Fass Erdöl am Tag.

Japanische Autoverkäufe stiegen im Dezember um 10,8 Prozent

In Japan ist der Absatz von neuen Pkw, Lkw und Bussen im Dezember um 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wie die Japan Automobile Dealers Association am Donnerstag mitteilte, wurden insgesamt 264.938 Fahrzeuge verkauft.

Zinssätze im Yuan-Handel springen auf zweithöchstes Niveau

Die Zinssätze für den chinesischen Offshore-Yuan sind am Donnerstag in Hongkong auf den zweithöchsten Stand ihrer Geschichte gestiegen. Diese starke Aufwärtsbewegung weckt Erinnerungen an die Lage vor einem Jahr, als die Sorge um ein Entgleiten der wirtschaftlichen Lage in China umging. Der Tagesgeldsatz im Yuan-Interbankenhandel stieg auf 38,3 Prozent - das ist das höchste Niveau seit dem 12. Januar 2016, als ein Rekordhoch von 66,8 Prozent erreicht worden war.

PWC erwartet verhaltenes Jahr für Börsengänge

Das IPO-Jahr 2017 dürfte nach Einschätzung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC ähnlich verhalten ausfallen wie das vergangene Jahr. Die Analysten verweisen auf die anhaltende Unsicherheit am Kapitalmarkt, etwa in Bezug auf die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit den USA.

CSU will mit mehr Datenaustausch Terroristen jagen

Im Kampf gegen den internationalen Terror macht die CSU auf nationaler und europäischer Ebene Druck und wirbt für einen stärkeren Datenaustausch. Kriminalität mache vor nationalen Grenzen nicht halt, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Donnerstag beim zweiten Tag der Klausurtagung im Kloster Seeon. "Umso wichtiger ist die europäische Zusammenarbeit, umso wichtiger ist der Austausch von Informationen und Daten über die nationalen Grenzen hinweg."

Grünen-Chef Özdemir offen für de Maizieres Sicherheits-Vorschläge

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat sich offen für die Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) zur Verbesserung der inneren Sicherheit gezeigt. Wenn de Maiziere bei Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz für mehr Effektivität sorgen wolle, werde es "an den Grünen nicht scheitern", sagte Özdemir im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders.

Jäger: Fall Amri war sieben Mal Thema im Berliner Terrorabwehrzentrum

Der Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri ist nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Ralf Jäger (SPD) insgesamt sieben Mal im Gemeinen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin behandelt worden. Diese Zahl nannte Jäger am Donnerstag vor dem Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Trotz "durchgehender engmaschiger Beobachtung" des Tunesiers habe es keine konkreten Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag Amris gegeben.

Bundesregierung will keine höhere Steuer auf Tierprodukte

Die Bundesregierung hat die Forderung des Umweltbundesamtes zurückgewiesen, für tierische Nahrungsmittel zum Schutz des Klimas das Mehrwertsteuerprivileg zu streichen. "Die Forderung des Umweltbundesamtes nach Steuererhöhungen auf Fleisch und Milch ist nicht neu und wird nicht dadurch besser, dass man sie regelmäßig wiederholt", sagte Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zwei Manager von Dogan-Konzern in der Türkei festgenommen

Wegen des Verdachts der Verbindung zur verbotenen Gülen-Bewegung sind in der Türkei zwei Manager des mächtigen Dogan-Konzerns festgenommen worden. Der Rechtsberater des Konzerns, Erem Turgut Yücel, und der frühere Vorstandsvorsitzende Yahya Üzdiyen, wurden am Donnerstagmorgen festgenommen und ihre Wohnungen und Büroräume durchsucht, wie die Dogan Holding mitteilte.

Iran: Türkei sollte Situation in Syrien nicht noch komplizierter machen

Nach Kritik des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu an den Verbündeten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat der Iran die Türkei aufgefordert, die Situation in Syrien nicht "noch komplizierter" zu machen. Die Äußerungen aus der Türkei seien "nicht konstruktiv", machten die "aktuelle Situation noch komplizierter" und erhöhten "die Probleme auf dem Weg zu einer politischen Lösung" für den Syrien-Konflikt, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Bahram Ghasemi, am Mittwochabend.

Apple nimmt New York Times aus App-Angebot in China heraus

Der US-Konzern Apple hat auf Druck der Behörden die New York Times aus seinem App-Angebot in China herausgenommen. Eine Unternehmenssprecherin erklärte am Donnerstag, die App habe ihren Nutzern schon seit längerem keine Inhalte mehr anbieten können und die Behörden hätten Apple darüber informiert, dass die Anwendung "gegen örtliche Regeln verstößt".

Schweiz Dez Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Schweiz Dez Verbraucherpreise unverändert (PROGNOSE: -0,1%) gg Vorjahr

Brasilien Industrieproduktion Nov -1,1% gg Vorjahr - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Nov +0,2% gg Vormonat - IBGE

