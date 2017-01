FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Linde von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 174 Euro gesenkt. Der Zusammenschluss der Deutschen mit Praxair sei wohl der letzte große Deal in der globalen Industriegasebranche, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Mittwoch. Es entstehe letztlich ein dominierender Marktakteur und die avisierte Synergie-Milliarde werde wohl langfristig übertroffen. Nun drohe zunächst aber eine Warteschleife. Die Bewertung der Lindepapiere sei ok, aber nicht sonderlich attraktiv./ag/he

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006483001

AXC0109 2017-01-05/14:05