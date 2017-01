Frankfurt - Der Weizenpreis in Chicago reagierte auf neue Einschätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums USDA zum Zustand der US-Winterweizenpflanzen mit einem Sprung um 3% auf knapp 420 US-Cents je Scheffel, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Laut USDA habe sich der Zustand der in der Winterruhe befindlichen Pflanzen im Dezember in fast allen Anbaustaaten verschlechtert, teilweise sogar deutlich. Am stärksten sei die Verschlechterung in Oklahoma ausgefallen, wo Ende Dezember nur noch 25% der Pflanzen als gut oder sehr gut eingeschätzt worden seien. Ende November habe der Anteil noch 53% betragen, vor Jahresfrist sogar 77%. Im wichtigsten Weizenanbaustaat Kansas habe die entsprechende Bewertung bei 44% gelegen (Ende November 52%, Vorjahr 54%). Starke Rückgänge habe es auch in Colorado, Montana und Nebraska gegeben. In den beiden Dakotas sei der Pflanzenzustand dagegen etwas besser eingestuft worden, in Illinois sei er unverändert geblieben.

