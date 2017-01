Die Frankfurter Leben darf die Bestände der Basler Leben jetzt offiziell übernehmen. Schon jetzt ist klar: Bei den Lebensversicherern ist das nur der Anfang. Für die Kunden soll sich nichts ändern.

Es waren zähe 15 Monate. So lange haben die Experten der Börsenaufsicht Bafin geprüft, nachgefragt und wieder geprüft. Seit Mittwoch hat Bernd Neumann, Vorstandschef der Frankfurter Lebensversicherungs-AG, nun Gewissheit: Die Bonner Behörde erteilte ihm die Erlaubnis, die insgesamt 128.000 Lebensversicherungsverträge der Basler Leben AG in Deutschland zu übernehmen. Für den 48-Jährigen Chef einer so genannten Run-Off-Plattform ist das so etwas wie Existenzberechtigung und Startschuss zugleich.

Es setzt sich ein Trend durch, der beispielsweise in Großbritannien seit längerem schon Praxis ist. Ausgelöst durch die Nullzinspolitik der EZB verabschieden sich immer mehr Versicherer vom klassischen Geschäft mit Lebensversicherungen. Neue Verträge werden nicht mehr abgeschlossen, Altbestände hingegen an so genannte Run-Off-Plattformen abgegeben. Die führen diese weiter, entweder bis zum Ablauf oder dem Eintritt des Versicherungsfalls. Gerade weil hier im Moment vieles im Umbruch ist und Verbraucherschützer bereits vor Nachteilen für den Kunden gewarnt haben, haben die Aufseher in diesem Fall besonders ...

