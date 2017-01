Guidants ist die widget- und desktop-basierte Investment- und Analyseplattform der Macher von GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) und ab sofort wichtiger Baustein im modularen Content-System des Börse Social Network. Auf Guidants haben zahlreiche Experten eigene Desktops. Teil dieser Desktops ist jeweils ein Stream - eine Art Blog, dem man folgen kann. boerse-social.com bringt die Guidants Guidance, eine periodische Best Of-Momentaufnahme. Jochen Stanzl (05.01.2017 12:15): - Saudis werden die Lückenbüßer für ihre eigene Entscheidungen - Da andere OPEC-Kartellmitglieder querschießen könnte Saudi Arabien bis 7% Fördermenge kürzen - OPEC-Ziel liegt nur be... Jochen Stanzl (05.01.2017 11:25): - Peking will weitere...

Den vollständigen Artikel lesen ...