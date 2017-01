Frohes neues Edelmetall-Jahr

Während der Dax und viele andere europäische Aktienindizes noch etwas verkatert ins neue Jahr starten, sind die Edelmetalle zu Jahresbeginn hellwach. Besonders das im letzten Video vorgestellte Edelmetall Platin legte gemeinsam mit Palladium einen fulminanten Start hin, der Usain Bolt vor Neid erblassen lassen würde. Auch Gold und Silber ziehen langsam nach. Was sind genau die Gründe hierfür, und wie können Anleger an diesen Bewegungen partizipieren? Dies alles erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.

