Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass der US-Hedgefonds Knight Vinke bei E.on eingestiegen ist. Nun hat sich der aktivistische Vermögensverwalter in einem Brief an seine Investoren zum DAX-Konzern geäußert. Neuen Schwung für den Ausbruch aus dem Seitwärtstrend können die Aussagen der Aktie aber nicht verleihen.

Den vollständigen Artikel lesen ...