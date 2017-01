Die extrem hohen Schwankungen von kleinkapitalisierten Biotech-Werten sind wahrlich nichts für schwache Nerven. Es zahlt sich allerdings aus, Konsolidierungsphasen konsequent für Zukäufe zu nutzen. So empfahl ich etwa den weltweit aussichtsreichsten Krebsimmuntherapie-Titel Medigene im Aktionär Nr. 11/14 zu einem Kurs von 3,90 Euro. Bereits damals sagte ich voraus, dass Medigene mit seinen revolutionären TCR-Plattformen einen neuen Megatrend in der Krebsmedizin einleitet. In der Ausgabe Nr. 53/15 stellte ich die Biotech-Aktie dann zu einem Kurs von 5,70 Euro als neuen Top-Wert für das Jahr 2016 vor. Obwohl die Biotech-Perle ein Jahr nach dieser Empfehlung bereits bei 10,30 Euro notierte, kürte ich den Immuntherapie-Spezialisten in der Ausgabe Nr. 52/16 erneut zur Top-Biotechaktie (dieses Mal für das Jahr 2017). Da die Medigene-Aktie erst kürzlich an der 14-Euro-Aktie kratzte, sitzen die Leser meiner regelmäßigen Analysen erneut auf hohen Buchgewinnen. Ich persönlich schließe jetzt nicht mehr aus, dass Medigene im Rahmen einer Fahnenstange kurzfristig sogar bis in den Bereich von 20 Euro vorstoßen kann.

