Zum zweiten Mal in kurzer Zeit hat der Fahrradhersteller Mifa Insolvenz angemeldet. Doch es gibt Hoffnung: Der Eigentümerclan will die Rettung mit frischem Kapital unterstützen.

Der Berliner Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus kann sich über Arbeitsmangel derzeit nicht beklagen: Kaum wurde er im Dezember zum Insolvenzverwalter des börsennotierten Brennstoffzellenherstellers Heliocentris bestellt, steht für Joachim Voigt-Salus der nächste Einsatz an: Der erfahrene Jurist übernimmt die Position des Sanierungsgeschäftsführers beim traditionsreichen ostdeutschen Fahrradhersteller Mifa und steuert das Unternehmen damit operativ durch ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, das er gestern beim Amtsgericht Halle beantragt hat.

Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter, Heinrich von Nathusius, legte seinen Posten nieder, um dem von ihm engagierten Sanierer freie Hand zu geben.

Voigt-Salus muss nun vor allem dafür sorgen, dass der Geschäftsbetrieb weiter läuft. "Wir haben dazu bereits Kontakt mit unseren wichtigsten Gläubigern, Lieferanten und Kunden aufgenommen", sagte er heute bei einer Pressekonferenz am Unternehmenssitz in Sangerhausen. "Alle haben uns ihre volle Unterstützung bei der Restrukturierung von Mifa zugesagt", so Voigt-Salus. Die Löhne und Gehälter der rund 520 Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert. Die Vorfinanzierung sei eingeleitet worden.

Für den 74-Jährigen Unternehmer von Nathusius dürfte der Abgang bei Mifa indes eine der bittersten Niederlagen seiner Karriere sein - und für das Unternehmen die nunmehr zweite Insolvenz innerhalb kurzer Zeit. Bereits 2014 war die Existenz des Fahrradherstellers akut bedroht. Damals waren zunächst gravierende Bilanzierungsfehler entdeckt worden. In der Folge war ein Einstieg des indischen Fahrradkonzerns Hero Cycles geplatzt. ...

