Die Türkei wird seit Monaten von einer Welle von Anschlägen islamistischer und kurdischer Gruppen überzogen. Nun ist es Berichten zufolge in Izmir zu einer Explosion gekommen. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Bei einer Explosion vor dem Justizgebäude in der westtürkischen Millionenmetropole Izmir sind ersten Berichten zufolge Menschen verletzt worden. Am Eingang für Richter und Staatsanwälte sei es am Donnerstagnachmittag ...

