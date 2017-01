Von Stefan Lange

SEEON (Dow Jones)--Die CSU im Bundestag fordert beim Anti-Terror-Kampf einen intensiveren Datenaustausch in der EU und will nicht kooperierende Staaten notfalls mit Sanktionen belegen. Es gebe bereits eine Menge von rechtlichen Grundlagen zum Datenaustausch, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Donnerstag bei der Klausurtagung in Kloster Seeon. Diese müssten aber auch konsequent umgesetzt werden.

Die Frage sei nun, was man mit den Staaten mache, die "Daten nicht entsprechend erheben oder nicht weiterleiten", sagte Hasselfeldt. In Gesprächen mit dem für die Sicherheitsunion zuständigen EU-Kommissar Julian King sowie mit Frontex-Chef Fabrice Leggeri sei "der Gedanke verstärkt worden", dass man bei unwilligen Staaten Sanktionen verhängen müsse.

"Strafregister erweitern"

Die CSU-Landesgruppe hat sich in diesem Zusammenhang bereits deutlich positioniert. In einem Beschluss für die Klausurtagung heißt es, wenn sich einzelne EU-Mitgliedstaaten "weigern, den automatisierten Zugriff auf DNA- und Fingerabdruckdaten allen Sicherheitsbehörden zu ermöglichen, muss dies sanktioniert werden".

Die Landesgruppe fordert zudem den Aufbau eines "Europäischen Kriminalaktennachweises von Polizei- und Sicherheitsbehörden", damit europaweit abgefragt werden könne, welche Polizeiakten oder Hinweise über mögliche Gefährder vorliegen. "Es ist dringend erforderlich, durch Erweiterung des EU-Strafregisters Informationen über Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen in einem anderen Mitgliedstaat zu erhalten, ohne Auskunftsersuchen an alle Mitgliedstaaten zu richten", heißt es weiter.

