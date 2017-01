Frankfurt - Mit dem Vermögensverwaltungsexperten Marcus Engelhorn baut Vontobel sein Private Banking-Team in Norddeutschland aus, so Vontobel in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Marcus Engelhorn stieß zum Jahresanfang von der Bethmann Bank AG zu Vontobel, wo er mit Sitz in Hamburg bis Ende 2016 als Direktor vermögende Kunden im Norden Deutschlands beriet. Bereits zuvor hat er das Private Banking Geschäft in der Region Hamburg für die LTG Bank aufgebaut, das 2012 von der zur ABM Amro Group gehörenden Bethmann Bank übernommen wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...