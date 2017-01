Die Solarindustrie ist in den letzten Jahrzehnten durch mehrere strategische Veränderungen gegangen. Solarzellenhersteller produzierten Solarpanels, Panelhersteller begannen, Kraftwerke zu bauen, und Kraftwerksbauer begannen, die Finanzierung zu übernehmen. Meistens wurde also vertikale Integration betrieben.



Aber das letzte turbulente Jahr hat gezeigt, dass eine vertikale Integration jedes Teils des Geschäfts nicht immer sinnvoll ist. Es gibt keinen grundlegenden Vorteil, wenn ein Unternehmen wie Tesla Motors (WKN:A1CX3T) statt einer Bank die Solaranlage finanziert. Und es gibt viele Fälle, in denen es sogar Nachteile hat. Solarproduzenten müssen nicht unbedingt die Besten sein, um riesige Kraftwerke zu bauen. Darin haben unabhängige Energieerzeuger bereits jahrzehntelange Erfahrung ....

