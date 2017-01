In den ersten drei Handelstagen schlich die Aktie von Solarworld auf leisen Sohlen nach oben. Heute folgt nun die Komplettexplosion mit zwischenzeitlich mehr als 30 Prozent Kursplus. Was steckt hinter dem Anstieg? Auf den ersten Blick verwundert, da unternehmensseitig keine neuen Nachrichten vorliegen. Vielmehr war die Aktie des Solarmodul-Produzenten in den vergangenen zwölf...

Den vollständigen Artikel lesen ...