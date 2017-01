Bad Marienberg - Der zusammengesetzte Indikator der Kreditfinanzierungskosten für neue Kredite an Unternehmen lag im November 2016 weitgehend unverändert bei 1,82%, so die EZB in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der zusammengesetzte Indikator der Kreditfinanzierungskosten für neue Wohnungsbaukredite an private Haushalte 1 blieb im November mit 1,79% ebenfalls nahezu gleich.

