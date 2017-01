Berlin (ots) - Berlin - Die Grünen wollen keine höhere Mehrwertsteuer auf tierische Produkte. Zum entsprechenden Vorschlag des Umweltbundesamtes sagte Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe): "Wir wollen ran an die Produktionsverhältnisse, statt an der Steuerschraube zu drehen, sonst bekommt die Debatte eine soziale Schieflage." Mit seiner Zielsetzung liege das Amt aber richtig. "Wir müssen runter mit der Fleischproduktion. Dafür wollen wir mit der Agrarwende die Landwirtschaft umbauen."



