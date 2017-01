Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--Apple hat in seinem App Store im vergangenen Jahr offenbar mehr als 28,5 Milliarden US-Dollar abgerechnet und damit einen neuen Rekord erzielt. Der Technologiekonzern nannte nur die Summe, die er an die Entwickler der Apps ausschüttet: mehr als 20 Milliarden Dollar. Das Geschäft konnte seine Wachstumsrate trotz rückläufiger iPhone-Verkäufe in etwa halten. Von jedem Dollar, der im App Store gezahlt wird, behält Apple 30 Cent ein. Daraus lässt sich errechnen, dass der Store dem Konzern 2016 rund 8,5 Milliarden Dollar eingebracht haben dürfte - und insgesamt eben mehr als 28,5 Milliarden.

Vor einem Jahr gab Apple nur die Gesamteinnahmen im Jahr 2015 von mehr als 20 Milliarden Dollar bekannt. Das bedeutet, dass sich der Konzernanteil auf mehr als 6 Milliarden Dollar und der Anteil der Entwickler auf über 14 Milliarden belaufen haben. Die Wachstumsrate dürfte sich damit auf jeweils 40 Prozent belaufen haben. Genau lässt sich das aber nicht sagen, weil Apple keine Vergleichszahlen nennt.

Wachstum trotz Rückgang des iPhone-Absatz

Die Einnahmen im App Store haben in den vergangenen Jahren dank steigender iPhone-Verkäufe zugelegt. Da der Absatz des beliebten Smartphones im vergangenen Geschäftsjahr aber gesunken ist, kam das Wachstum von einer Mischung aus anderen Faktoren, etwa dem rasanten Absatzwachstum in China, neuen Spielen und höheren Abogebühren.

Apple hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass der App-Umsatz in China um 90 Prozent in die Höhe geschossen sei. Chinas Regierung hat Apple zuletzt allerdings Druck gemacht. Der Konzern bestätigte am Donnerstag, dass er die New York Times auf Aufforderung der chinesischen Behörden aus seinem App-Angebot in dem Land herausgenommen habe.

Das neue Smartphone-Game "Super Mario Run" von Nintendo sei in den ersten vier Tagen, in denen es im Store erhältlich war, über 40 Millionen Mal heruntergeladen worden, teilte Apple weiter mit. Die Abonnement-Erlöse für Apps wie Netflix und Tinder stiegen im vergangenen Jahr um 74 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar.

Der App-Store habe am 1. Januar 2017 den höchsten je erzielten Tagesumsatz ausgewiesen: Insgesamt sei für fast 240 Millionen Dollar eingekauft worden. In der Feriensaison im Dezember wurden mehr als 3 Milliarden Dollar abgerechnet.

Wichtiger Gewinnbringer

Der Store steuert insgesamt nur einen Bruchteil zu den Konzerneinnahmen bei, die sich im Geschäftsjahr bis zum 24. September 2016 auf 215,64 Milliarden Dollar beliefen. Allerdings fließt der größte Teil davon gleich in den Gewinn ein: für den Konzerngewinn von Apple in Höhe von zuletzt 45,69 Milliarden Dollar ist der Store deshalb sehr wichtig. Rund 2,2 Millionen Apps sind inzwischen verfügbar.

Nachdem der gewählte neue US-Präsident Donald Trump Apple dafür kritisiert hatte, das iPhone und andere Produkte in China zu bauen, verwies der Konzern auf seinen App Store als Beispiel für die von ihm geschaffenen Arbeitsplätze. Mehr als 1,4 Millionen Jobs in den USA gingen auf seine iOS-Plattform und den App Store zurück. Diese Job habe es vor 2008 nicht gegeben, als Apple den Store für das iPhone einrichtete.

Seitdem hätten Entwickler in Summe mehr als 60 Milliarden Dollar daran verdient.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2017 09:27 ET (14:27 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.