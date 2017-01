Wien - In der Eurozone stehen in den kommenden Tagen v.a. Daten zur Industrieproduktion im November an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Deutschland (9.1.) sei nach einem soliden Anstieg im Oktober eine moderate Gegenbewegung zu erwarten. In Frankreich (10.1.) sollte hingegen ein moderates Plus ausgewiesen werden. Auch für Italien (12.1.) dürfte sich die Industrieproduktion wieder leicht erholt haben. Somit ergebe sich für die Eurozone als Ganzes (12.1.) die Erwartung eines moderaten Anstiegs. Allerdings seien die Erhebungen zuletzt oft von statistischen Effekten verzerrt gewesen und hätten größeren Schwankungen unterlegen.

