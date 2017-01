WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Dezember nicht verändert. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) verharrte bei 57,2 Punkten, wie das Institut am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang auf 56,8 Punkte gerechnet.

Bei den Unterindikatoren verbesserte sich der Auftragsindex stark. Einen merklichen Rückgang gab es hingegen beim Beschäftigungsindex.

Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren eine wirtschaftliche Belebung, während Werte darunter auf einen Rückgang hinweisen.

Die Entwicklung im Überblick:

Dezember Prognose Vormonat Einkaufsmanagerindex 57,2 56,8 57,2 Aktivitätsindex 61,4 --- 61,7 Preisindex 57,0 --- 56,3 Auftragsindex 61,6 --- 57,0 Beschäftigungsindex 53,8 --- 58,2

