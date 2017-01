Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000BGD2 Zenitas Healthcare Ltd. 05.01.2017 AU000000ZNT3 Zenitas Healthcare Ltd. 06.01.2017 Tausch 1:1

US3743962082 Gevo Inc. 05.01.2017 US3743963072 Gevo Inc. 06.01.2017 Tausch 20:1