Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-05 / 15:49 *MS "Deutschland": Zweite Abschlagszahlung für Traumschiff-Gläubiger * *- Insolvenzverwalter zahlt weitere fünf Prozent auf bestehende Forderungen * *- Zukünftige Zahlungen nach Abschluss laufender Rechtsstreitigkeiten * _Kiel, 5. Januar 2017_ | Die Gläubiger der insolventen MS "Deutschland" Beteilligungsgesellschaft mbH erhalten eine weitere Abschlagszahlung in Höhe von fünf Prozent auf ihre festgestellten Forderungen. Insolvenzverwalter Reinhold Schmid von der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte hat am 5. Januar 2017 die entsprechende Ausschüttung über insgesamt rund 3,1 Mio. Euro veranlasst. Damit konnte der Insolvenzverwalter innerhalb eines Jahres Abschläge in Höhe von insgesamt 15 Prozent (rund 9,3 Mio. Euro) anweisen. Weitere Auszahlungen kündigte er für einen späteren Zeitpunkt nach Abschluss derzeit noch laufender Rechtsstreitigkeiten an. Die Beteiligungsgesellschaft des ehemaligen Traumschiffs hatte am 29. Oktober 2014 Insolvenz angemeldet und wurde durch Schmid-Sperber im Mai 2015 an einen US-Investor verkauft. Die Verbindlichkeiten der MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft betragen rund 62 Mio. Euro, von denen knapp 54 Mio. Euro auf Forderungen der Anleihegläubiger entfallen. *Kontakte: * *Pressesprecher des Insolvenzverwalters* das AMT GmbH & Co. KG Andreas Jung T: +49 (0) 431 55 68 67 91 Mobil: +49 (160) 632 00 72 E-Mail: jung@das-amt.net *Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger* STU Management Partners GmbH Stefan Ulrich Tel. +49 (0) 81 43 99 99 285 E-Mail: msd@stu-management.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2017-01-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH Am Holm 25 23730 Neustadt in Holstein Deutschland Internet: www.msdeutschland-gmbh.de ISIN: DE000A1RE7V0 WKN: A1RE7V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München Ende der Mitteilung DGAP-Media 534499 2017-01-05

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2017 09:49 ET (14:49 GMT)