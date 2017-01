München (ots) - Geplante Themen:



Menschlichkeit verschwindet nicht Die Fotos von Andy Spyra aus den Krisengebieten der Welt



Poesie und Gewalt Was bewegte die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin?



Hip-Hop für Gerechtigkeit Ein Film über einen arabischen Rapper in Israel



Das Universum und wir Der Astrophysiker Stephen Hawking und die großen Menschheitsfragen



Musik als Entschleunigung Der britische Elektro-Musiker SOHN auf Erfolgskurs



Moderation: Max Moor



Redaktion: Regina Rohde



Fotos unter www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de