Nachrichten-Highlights:

DLNA hat sein Ziel erreicht. Es hat die Art und Weise verändert, wie Verbraucher leben, arbeiten und sich unterhalten, indem sie Produkte verwenden, die in einem verbundenen Zuhause nahtlos zusammenarbeiten.

Die Organisation wird aufgelöst und die laufenden DLNA-Zertifizierungsaktivitäten werden von einer neu gebildeten professionellen Service-Firma verwaltet werden.

Die Digital Living Network Alliance (DLNA) hat heute bekannt gegeben, dass die Organisation ihren Zweck erfüllt hat und in der Form des Non-Profit-Handelsverbands aufgelöst wird. Produktzertifizierungsdienste für das mehrere Millionen Einheiten umfassende DLNA-Umfeld werden weiterhin durch eine neu gebildete professionelle Service-Firma mit allen erforderlichen DLNA Test-Tools, Infrastrukturgeräten und "End-to-End"- Zertifizierungsexpertise angeboten.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170105005983/de/

"Wir sind sehr stolz auf das, was die Mitglieder und das Personal von DLNA erreicht haben indem sie das weltweit größte 'Connected-Home'-Produktökosystem mit nahezu vier Milliarden Einheiten, die in den letzten 13 Jahren über mehr als 25.000 Gerätemodelle hinweg zertifiziert wurden, geschaffen haben," sagte Stephen Palm, Chairman und Präsident der DLNA. "Wir danken unseren Mitgliedern für ihre harte Arbeit und ihren Einsatz, um DLNA zu einem der branchenweit eindrucksvollsten Beispiele für den Erfolg von breit unterstützten Produktinteroperabilitätsinitiativen zur Beschleunigung von Innovation, zur Schaffung neuer Absatzmärkte und zur Transformation des Benutzererlebnisses zu machen."

Das renommierte Zertifizierungsprogramm von DLNA wird nun von SpireSpark International angeboten, einem Unternehmen, das von ehemaligen DLNA-Führungskräften in Portland im US-Bundesstaat Oregon gegründet wurde. Das Unternehmen verfügt über ein Team, das mit allen Aspekten der DLNA-Zertifizierung vertraut ist und Firmen, die derzeit Produkte zertifizieren oder dies in Zukunft vorhaben, zu einem nahtlosen Übergang verhelfen kann. Die DLNA-Zertifizierung steht jetzt allen Unternehmen offen, ohne dass eine DLNA-Mitgliedschaft verlangt wird. Zugang zu der umfassenden DLNA-Testreihe, einschließlich des Conformance Test Tool (CTT), Media Capabilities Verification Tool (MCVT), Awox Golden Reference Devices und vieler anderer Tools zum Testen von Media-Sharing, einschließlich DRM und HTML5, werden unter einer neuen Gebührenstruktur zur Verfügung stehen.

Zusätzlich zu DLNA-Zertifizierungsservices wird SpireSpark International auch spezialisierte Programm-Support-Services für Organisationen anbieten, die ihre eigenen Programme ausführen. SpireSpark International wird sich auf folgende Bereiche konzentrieren: Operationalisierungszertifizierungsprogramme, QA-Services (Qualitätsanalyse), technische Services, Verbandsgründung, Konferenzmanagement und Mitglieder-Marketing Services. Durch Nutzung tiefgehender Erfahrung in stark spezialisierten Bereichen kann die Organisation diese wirtschaftlichen Services durch virtuelle Teams von Experten anbieten, die nach Bedarf skaliert und schnell eingesetzt werden können.

Fragen für DLNA können an admin@dlna.org gerichtet werden. Um SpireSpark zu kontaktieren, besuchen Sie spirespark.com oder senden Sie eine E-Mail an info@spirespark.com.

Über SpireSpark

Die Mission von SpireSpark International ist es, mit Organisationen zusammen an der Erreichung von deren Zielen zu arbeiten, indem das Unternehmen virtuellen und kundenspezifischen Support bietet, mit dem diese in der Lage sind, die Kontrolle über den alltäglichen Betrieb zu behalten und gleichzeitig Projekte auf höchster Ebene an Experten im Feld auszulagern. SpireSpark International wurde von ehemaligen Führungskräften von DLNA gegründet. Weitere Informationen über SpireSpark steht unter spirespark.com zur Verfügung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170105005983/de/

Contacts:

Digital Living Network Alliance

Megan Dahlen, 253-686-7708

Megan@global-dlna.org