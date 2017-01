Der Streit um die Obergrenze für Flüchtlinge geht in die nächste Runde: Auf ihrer Klausur im Kloster Seeon diskutiert die CSU, wie sie ihre Pläne umsetzen kann. Notfalls will sie die Begrenzung im Alleingang durchboxen.

Die Obergrenze ist der CSU-Dauerbrenner. Bei ihrer Klausur in Kloster Seeon im Chiemgau betont die CSU lautstark, was sie im Bundestagswahlkampf will. Die Schwester CDU lehnt es zwar ab festzulegen, wie viele Schutzbedürftige jedes Jahr nach Deutschland kommen dürfen. Das aber schert die Bayern nicht: Notfalls kämpfen sie im Wahlkampf allein für ihr Vorhaben - und wollen es später dann bei möglichen Koalitionsverhandlungen durchsetzen.

Als bräuchte die CSU noch eine letzte Bestätigung für die Richtigkeit des Plans, allenfalls 200.000 Flüchtlinge pro Jahr ins Land zu lassen, hatten die versammelten Bundestagsabgeordneten am Donnerstag mit dem EU-Kommissar für die Sicherheitsunion, Sir Julian King, diskutiert. Er habe keine zufriedenstellende Antwort darauf gegeben, wie etwa das europäische Schengensystem wieder hergestellt werden könne, sagte der CSU-Politiker Hans Michelbach dem Handelsblatt. "Für uns heißt das, dass es weiterhin nationale Grenzkontrollen geben muss", so Michelbach.

Nach King erklärte der Chef der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, Fabrice Leggeri, in der Klausurrunde die Lage an den Außengrenzen der ...

