Erstmals sind zwei hochrangige Offiziere des Militärs wegen der Beteiligung an dem Putschversuch zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Der Umsturzversuch soll laut Regierung 246 Todesopfer gefordert haben.

Erstmals seit der Niederschlagung des Putsches in der Türkei Mitte Juli sind zwei hochrangige Militärs zu Gefängnisstrafen wegen des Umsturzversuchs verurteilt worden. Ein Gericht in der osttürkischen Stadt Erzurum habe die beiden Offiziere am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...