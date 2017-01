Nach einer Drohung von Donald Trump hat Ford seine Pläne für ein neues Werk in Mexiko aufgegeben. Die Folge: Der deutsche Anlagenbauer Dürr verliert einen Millionenauftrag. Das könnte sich aber langfristig auszahlen.

Die Aufgabe des Plans für ein neues Werk des US-Autobauers Ford in Mexiko zieht den Lackieranlagenbauer Dürr in Mitleidenschaft. Ein Auftrag im Wert von rund 100 Millionen Euro gehe deshalb verloren, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag. "Uns entsteht aber kein wirtschaftlicher Nachteil", ergänzte er. Dürr sei schon in Verhandlungen mit Ford über alternative Aufträge an Standorten in den USA, Mexiko und Brasilien. Auch bleibe die Prognose eines Auftragseingangs von 3,5 bis 3,7 Milliarden Euro für 2016 unverändert. Auf den Umsatz hätte sich ...

