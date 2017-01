Düsseldorf (ots) -



Die Aufklärungskampagne "Aktiv gegen Rosacea" unterstützt Rosacea-PatientInnen ab sofort auch mit einer mobilen App. Betroffene können das interaktive "Rosacea-Tagebuch" nun im iOS App Store herunterladen. Diese smarte Lösung ermöglicht es ihnen, einfach und komfortabel ihren Hautzustand sowie mögliche Einflussfaktoren zu dokumentieren und vom Smartphone aus direkt auf relevante Informationen zuzugreifen.



Rosacea zählt zu den häufigsten chronischen Hauterkrankungen. Allein in Deutschland leiden rund 4 Millionen Menschen darunter. Die Symptome - anhaltende Rötungen im Gesicht, Papeln und Pusteln - empfinden viele als belastend. Dennoch bleibt die Hautkrankheit oft unerkannt. Die Aufklärungskampagne "Aktiv gegen Rosacea" möchte das ändern. Betroffene werden dabei online über das Informationsportal www.rosacea-info.de sowie in Deutschlands größter Rosacea-Facebook-Community erreicht (www.facebook.de/aktivgegenrosacea). Ab sofort kann auch die interaktive "Rosacea-Tagebuch"-App heruntergeladen werden. Mit ihrer Hilfe sollen PatientInnen ihre Krankheit im Alltag besser verstehen lernen.



Alle wichtigen Rosacea-Daten stets zur Hand



Das innovative "Rosacea-Tagebuch" ermöglicht die vollständige Dokumentation von Hautzustand, Schub-Auslösern und Therapie. Lückenloses Erfassen ihrer persönlichen Daten hilft Betroffenen, sich optimal auf das Gespräch mit dem behandelnden Hautarzt vorzubereiten. Die App soll Rosacea-PatientInnen gleichzeitig auch ermöglichen, besser zu erkennen, welche äußerlichen oder innerlichen Einflüsse (wie Ernährung) ihrer Haut gut oder schlecht tun. Das smarte Rosacea-Tagebuch ist eine zeitgemäße Alternative zum Erfassen von Hautzustand und allen dazugehörigen Einflussfaktoren mit Stift und Papier. Wichtige Daten wie Symptome, Stress, Ernährungsgewohnheiten, eingenommene Medikamente und Hautpflege können jederzeit und von überall aus bequem eingetragen und aktualisiert werden.



Aber die App kann noch mehr! Sie ermöglicht Nutzern am Smartphone den direkten Zugriff auf Informationen, Tipps und News rund um das Thema Rosacea. Das Dokumentations-Tool wird so zu einem wertvollen Begleiter im Alltag der Erkrankten und stellt sicher, dass PatientInnen immer und überall gut informiert sind. Interessierte können die App jetzt im Apple App Store herunterladen (https://itunes.apple.com/de/app/rosacea-tagebuch/id1186665697?mt=8).



