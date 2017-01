Die Panasonic Corporation of North America berichtet die Entwicklung eines "Begleitroboters" mit menschenähnlichen Bewegungen und Kommunikationsfähigkeiten. Der im Rahmen einer Konzeptstudie entwickelte Roboter wird erstmalig am Panasonic-Stand (Nr. 12908) auf der CES 2017 in Las Vegas vorgestellt.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170105006000/de/

Open Cover (Photo: Business Wire)

"Dieses Testprojekt baut auf den Innovationen von Panasonic auf dem Gebiet der Robotertechnik auf, insbesondere den Lösungen für Batterietechnik und Stromversorgung, Bildanzeige und Sensorik, Navigation und Bewegungssteuerung und zeichnet sich durch eine neuartige und ansprechende Gestaltung aus. Es ist dies das jüngste Projekt von Panasonic, um Netzwerkdienste in einem attraktiven Paket zu demonstrieren. Wir zeigen diesen Roboter auf der CES, um Feedback zu seinen Eigenschaften und Funktionen zu erhalten", erklärt Takahiro Iijima, Director des Panasonic Design Strategy Office in North America.

Der Roboter verfügt über eine WLAN-Netzwerkfunktion, die den Zugang zu auf künstlicher Intelligenz basierender Verarbeitungstechnologie für natürliche Sprache ermöglicht. Somit ist der Roboter in der Lage, in einer klaren und freundlichen Art und Weise zu kommunizieren. Der Roboter kann auf Cloud-Daten zugreifen und diese verwenden und mit anderen Geräte an anderen Orten kommunizieren. Der eingebaute Projektor ermöglicht die Verwendung für den Fernunterricht und für andere Zwecke. Der Roboter hat ungefähr die Größe eines normalen Küchenmixers.

Panasonic hat Patent- und Geschmacksmusteranmeldungen in den USA und anderen Teilen der Welt eingereicht.

Spezifikationen (auf Grundlage des Testmodells, Änderungen vorbehalten) Produktname Desktop Companion Robot Abmessungen Durchmesser: Max. 290 mm (9,5 Zoll)

Höhe: Max. 485 mm (1,5 Zoll) Gewicht 3,7 kg (8,1 lbs) Bewegungsgeschwindigkeit Max. 3,5 km/h (2,1 mph) Batterie Lithium-Ionen-Batterie

Kapazität: 11,1 V 6600 mAh

Betriebsdauer: Etwa 6 Stunden Sensoren 1 8-Megapixel-CMOS-Kamera, 5 Infrarotsensoren Motoren Räder: 4 Pulsweitenmodulations-Gleichstrommotoren

Hals: 3 selbstständig geregelte Servomotoren Projektor WVGA+ (854 480 Pixel), 50 Lumen Sprache Englisch Prozessor und Betriebssystem 1,2 GHz 64/32-Bit Quad-Core ARM Cortex-A53, UNIX OS Drahtlosverbindung WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz)

Bluetooth: Version 5

Der Roboter verfügt über eine Abdeckung, die einer Eierschale ähnelt. Er kann diese öffnen, wobei ein eingebauter Projektor zum Vorschein kommt. Der Roboter kann sich auch vorwärts und rückwärts und nach unten und nach oben bewegen. Seine Eigenschaften und seine Geschicklichkeit sollen menschliche Bewegungen widerspiegeln und dadurch zur Interaktion mit dem Gerät anregen. Die Grundlage hierfür ist die von Panasonic entwickelte Servosteuerungstechnologie. Die kindliche Stimme des Roboters sorgt zusätzlich für einen realistischen Eindruck. Seine Stimme und der eingebaute Projektor funktionieren gemeinsam, um eine natürliche Kommunikation aufzubauen und so ein Gefühl der Verbundenheit mit seinem Besitzer zu schaffen.

Über die Panasonic Corporation of North America

Die in Newark (New Jersey) ansässige Panasonic Corporation of North America ist ein führender Technologiepartner und -integrator für Unternehmen, staatliche Behörden und Privatkunden in der Region. Das Unternehmen ist die vorrangige nordamerikanische Tochtergesellschaft der in Osaka (Japan) ansässigen Panasonic Corporation und das Zentrum für Aktivitäten in den Bereichen Markenauftritt, Marketing, Verkauf, Service sowie Forschung und Entwicklung in den USA. Panasonic wurde in der 2016 im Fortune Magazine abgedruckten Liste der 50 Unternehmen, die die Welt verändern und denen es gut geht, indem sie Gutes tun, aufgeführt. Besondere Erwähnung fanden die intelligenten und nachhaltigen Technologien und der Beitrag des Unternehmens zur Entwicklung intelligenter Städte und der Revolution im Bereich der E-Mobilität. Informationen zu Panasonic finden Sie unter us.panasonic.com/news.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170105006000/de/

Contacts:

Press Contact

Global Communication Department

Panasonic Corporation

TEL: +81-3-3574-5729

FAX: +81-3-3574-5691