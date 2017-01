Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 18,0 Euro auf 23,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

"Trotz der jüngsten Kursanstiege sehen wir noch viel Potenzial, da die Aktie nach wie vor weit unter ihrem Buchwert notiert", schreibt der Erste-Analyst Thomas Unger im "Equity Weekly" zur Begründung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 1,54 Euro für 2016, sowie 2,03 bzw. 2,96 Euro für die beiden Folgejahre. Für das Jahr 2016 rechnen die Experten nicht mit einer Dividende. Für 2017 und 2018 beläuft sich ihre Dividendenschätzung je Titel auf 0,61 bzw. 1,18 Euro.

Am Donnerstag im Späthandel notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,90 Prozent bei 18,75 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

AFA0073 2017-01-05/17:02

ISIN: AT0000606306