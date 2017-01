Die Not der Anleger etwa aus Schwellenländern beflügelte die Digitalwährung Bitcoin. Doch nach dem Rekordhoch ging es am Donnerstag rapide bergab. Für viele Anleger dürfte Bitcoin mehr Notlösung als Wunschkandidat sein.

Am Bitcoin scheiden sich die Geister. Für die einen ist es eine zwielichtige Pseudowährung, die vor allem Geldwäschern und Spekulanten dient. Für die anderen hat die Digitalwährung das Potenzial, zum Zahlungsmittel der Zukunft zu werden. Jetzt schießt der Wert des Bitcoin immer weiter in die Höhe und ist auf Rekordniveau. Setzt sich die gerade einmal acht Jahre alte Digitalwährung nun endgültig durch oder ist ein rasanter Absturz schon programmiert? Am Donnerstagnachmittag zeigte sich einmal mehr, wie labil der Bitcoin ist.

2016 war ein Jubeljahr der Bitcoin-Freunde. Wer vor einem Jahr Bitcoins für US-Dollar gekauft hat und sein Geld jetzt wieder zurück tauscht, der hat heute weit mehr als doppelt so viel wie damals. Die Wertsteigerung des Bitcoin lässt die aller wichtigen Währungen und Aktienindizes hinter sich. Allein seit Anfang Dezember schoss die Digitalwährung um fast 50 Prozent in die Höhe. Am Donnerstag war ein Bitcoin erstmals über 1161 Dollar wert. Das ist fast so viel wie eine Feinunze Gold (circa 31,1 Gramm) kostet. Und die Bitcoin-Freunde sehen kein Ende. "Ich erwarte, dass der Bitcoin noch einmal mindestens um weitere 100 Prozent zulegen wird", sagt Marco Krohn, Finanzchef des Bitcoin-Dienstleisters Genesis Mining.

Viele Bitcoin-Fans argumentieren zwar, dass immer mehr Verbraucher und Firmen auf den Bitcoin setzten. Sprich: Die Digitalwährung setze sich allmählich als Zahlungsmittel durch. Doch selbst die hartgesottenen unter ihnen räumen ein, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...