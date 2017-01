Zürich (ots) - Per 1. Januar 2017 wurde die Tessiner

Fischmanufaktur Tipesca mit all ihren Mitarbeitenden in die Mérat

integriert und wird als selbstständiges Unternehmen weitergeführt.

Die Mérat & Cie. AG baut damit ihr Angebot im Fischbereich aus und

verstärkt die logistische Kompetenz in der Südschweiz.



Das 30-jährige Familienunternehmen Tipesca mit Hauptsitz in

Monteceneri zeichnet sich durch eine breite Palette an frischen,

geräucherten und aufbereiteten Fischprodukten aus. Vor einigen Jahren

hat das Unternehmen sein Angebot durch leischspezialitäten erweitert.

Eigentümer Jaime Diaz hat Tipesca in den letzten drei Jahrzehnten von

einem regionalen Fischhändler zu einer bedeutenden Fischmanufaktur

für die Schweizer Gastronomie entwickelt. Um eine langfristige

Nachfolgeregelung sicherzustellen, wurde das Unternehmen per 1.

Januar 2017 als eigenständiges Tochterunternehmen in die Mérat

integriert. Die Mérat & Cie. AG baut damit ihr Angebot im

Fischbereich aus und verstärkt die logistische Kompetenz in der

Südschweiz.



«Unsere Unternehmen pflegen seit Langem eine intensive

Zusammenarbeit. Durch diese Übernahme kann ich das Fortbestehen und

die Weiterentwicklung unseres Betriebes garantieren», erklärt Jaime

Diaz, der Tipesca auch künftig als Unternehmensleiter vorstehen wird.

«Mit Tipesca gewinnen wir einen kompetenten Seafoodspezialisten im

Schweizer Gastronomiemarkt als Partner. Beide Unternehmen profitieren

nicht nur von der Fachkompetenz des anderen, sondern auch von einer

einheitlichen Beschaffungsstrategie», sagt Hans Reutegger,

Unternehmensleiter Mérat.



Kurzporträt Mérat & Cie. AG www.merat.ch



Als Gastrospezialistin beliefert die Mérat & Cie. AG seit über 70

Jahren Schweizer Gastronomen, Spitzenköche und Grossküchen. Das

traditionelle Schweizer Unternehmen gilt als einer der führenden

Partner von Restaurants und Grossverbrauchern. Zu den Kunden zählen

sowohl kleine Quartierbeizen als auch Topadressen der Haute Cuisine,

Grossküchen von Personalrestaurants sowie Spitäler.



Die ausgebildeten Fachkräfte der Mérat & Cie. AG verarbeiten

Frischfleisch, Charcuterie-, Geflügel- und Seafoodprodukte und

liefern täglich direkt an die Gastronomen. Ein breit gefächertes

Standardsortiment wird dabei durch spezielle kundenspezifische

Produkte ergänzt. Dank Schlacht- und Produktionsbetrieben in

Bazenheid (Ost) und Courtepin (West), acht regionaler

Gastrometzgereien und neun Verkaufsplattformen garantiert die Mérat &

Cie. AG eine enge Anbindung an ihre Kunden und Lieferanten. Modernste

Produktionsbetriebe und höchste Hygienestandards garantieren

bestmögliche Produktqualität und -sicherheit. Seit 2013 ist die Mérat

& Cie. AG zudem Mitglied der Saviva (Swiss Food Services).



Bazenheid, 05.01.2017



