FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 12. Januar:

FREITAG, DEN 6. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 D: Auftragseingang Industrie 11/16

08:00 D: Einzelhandelsumsatz 11/16 08:45 F: Handelsbilanz 11/16 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 12/16

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 12/16 (endgültig)

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 11/16 14:30 USA: Handelsbilanz 11/16 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/16

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/16 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: Easyjet Verkehrszahlen 12/16

SONSTIGE TERMINE USA: Fortsetzung der Technik-Messe CES (bis 08.01.), Las Vegas D: Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag (bis 06.01.), Seeon

HINWEIS A: Feiertag, Börse geschlossen

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:30 D: Continental vorläufige Jahreszahlen 08:00 D: Industrieproduktion 11/16 08:00 D: Handelsbilanz 11/16

MONTAG, DEN 9. JANUAR 2017

10:30 D: Sentix-Investorenvertrauen 01/17

11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 11/16 11:00 GR: Industrieproduktion 11/16 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/16

SONSTIGE TERMINE 12:00 D: Mündliche Verhandlung im Prozess eines Autobesitzers gegen VW als Verkäufer im Zuge des VW-Abgasskandals, Braunschweig D: Beginn Jahrestagung dbb Beamtenbund und Tarifunion (bis 10.01.) zum Thema "Europa - Quo vadis?", u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und

dbb-Bundesvorsitzendem Klaus Dauderstädt 15:00 h Rede Merkel 18:00 D: Konjunkturgespräch mit Deutsche-Bank-Chefvolkswirt David

Folkerts-Landau USA: North American International Auto Show, Detroit 16.15 h Pk Volkswagen mit Produktneuheiten

HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/16 06:00 CH: Sika Umsatz 2016 07:45 CH: Seco: Arbeitsmarktdaten 12/16 07:30 D: Metro Umsatz Weihnachtsquartal 2016 08:45 F: Industrieproduktion 11/16 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 12/16 SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Pk Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, BUND, Oxfam u.a.

DIENSTAG, DEN 10. JANUAR 2017

präsentieren Konzernatlas 2017 der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie 10:00 D: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit Präsident Dieter Kempf und Hauptgeschäftsführer Markus Kerber, Berlin 10:30 D: Pk Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zur aktuellen BGA-Unternehmerumfrage mit Präsident Anton F. Börner 11:00 D: Jahres-Pk Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Berlin 11:00 D: Pk Markt für Gewerbeimmobilien in Deutschland Die Bank BNP Paribas stellt die Marktdaten 2016 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt vor und gibt einen Ausblick auf den Büromarkt in Deutschland 2017 12:15 D: Lufthansa Digital Aviation Forum - Die Airline informiert über Auswirkungen und Chancen der Digitalisierung im Luftverkehr mit CEO Carsten Spohr, Vorstandsmitglied Harry Hohmeister und dem Autor Jeff Jarvis 19:30 D: Neujahrsempfang Finanzaufsicht Bafin mit einer Rede von Bafin-Präsident Felix Hufeld, Frankfurt D: Abschluss Jahrestagung dbb Beamtenbund und Tarifunion (bis 10.01.) USA: North American International Auto Show, Detroit

MITTWOCH, DEN 11. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:00 J: Frühindikatoren 11/16 (vorläufig) 07:00 D: Cropenergies Q3-Zahlen 09:00 EU: EZB-Ratssitzung ohne Beschlüsse

09:00 E: Industrieproduktion 11/16 10:00 D: ifo, Insee, Istat Konjunkturprognose 10:00 D: VDMA Auftragseingang 11/16 10:30 GB: Industrieproduktion 11/16 10:30 GB: Handelsbilanz 11/16 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 5 Mrd EUR

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE D: Jahres-Pk Renault, Düsseldorf

10:30 D: Pk Jones Lang LaSalle GmbH mit einem Rückblick 2016 und Ausblick 2017 zum Frankfurter Bürovermietungs- und Investmentmarkt, Frankfurt 11:00 EU: Pk von EU-Kommissionspräsident Juncker und Maltas Ministerpräsident Muscat. Malta hat im ersten Halbjahr 2017 die EU-Ratspräsidentschaft. Kommissionspräsident Juncker und seine Kollegen kommen zum Antrittsbesuch. D: Beginn Prozess gegen drei frühere Manager des Unternehmens Unister Die Anklage wirft ihnen Steuerhinterziehung und Computerbetrug vor. USA: US-Präsident Barack Obama verabschiedet sich mit großer Rede nach acht Jahren im Amt von den Amerikanern 17:00 D: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Leibniz-Wirtschaftsgipfel: "Quo vadis Europa?", Berllin 17:30 A: Grundsatzrede von Österreichs Kanzler Christian Kern (SPÖ) zur Zukunft des Landes

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Handelsbilanz 11/16 07:00 CH: Richemont Q3 Trading Update 07:00 D: Südzucker 9Monatszahlen 07:00 D: Hella Halbjahreszahlen

DONNERSTAG, DEN 12. JANUAR 2017

08:45 F: Verbraucherpreise 12/16 (endgültig) 09:55 D: Statistisches Bundesamt Pk zum BIP 2016 und Maastricht Defizit-Quote 2016

10:00 I: Industrieproduktion 11/16 11:00 EU: Industrieproduktion 11/16 13:30 EU: EZB Sitzunsprotokoll 8.12.16

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/16 17:30 CH: Flughafen Zürich Verkehrszahlen 12/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 01/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Konferenz des Bundesenergieministeriums mit der OECD "Key Issues for Digital Transformation in the G20" u.a mit Bundesenergieminister Sigmar Gabriel (SPD), Berlin 10:00 D: Pk der Zabel Property AG und der Becken Holding GmbH zum Frankfurter Wohnungsmarkt, Frankfurt 10:30 D: Nord/LB stellt ihre Neujahrsprognose 2017 vor Der neue NordLB-Vorstandschef Thomas Bürkle stellt gemeinsam mit Chefökonom Torsten Windels sowie dem regionalen Analysten Eberhard Brezski die Konjunkturprognosen des Geldhauses für den Euro-Raum, Deutschland und Niedersachsen vor. 10:30 D: Pk des Schott-Konzerns zum Geschäftsjahr 2015/2016, Mainz 11:00 D: Neujahrsempfang Bundesverband deutscher Banken mit Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer, Frankfurt 11:00 D: Jahres-Pk Handelsverband Hessen mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft und Ausblick auf die Handelskonjunktur 2017, Kassel 12:00 LU: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu offiziellem Besuch in Luxemburg 12.00 h Pressekonferenz Premierminister Xavier Bettel und Merkel LU: Mündliche Verhandlung am EuGH zum Genehmigungsverfahren für das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg

