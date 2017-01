Etwa 40 Demonstranten schwenkten in der Lobby der Finanzfirma Banner mit der Aufschrift "Government Sachs" und skandierten Sprechchöre, wie ein am Mittwoch von der Initiative "New York Communities for Change" veröffentlichtes Facebook-Video zeigt. Die Protestierenden wurden vom Sicherheitsdienst der Bank des Gebäudes verwiesen. Trump, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...