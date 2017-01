UL führt auf Spielwarenmessen weltweit das neue Prüfzeichen UL Toy Safety Enhanced Certification Mark sowie UL SmartInsights ein.



Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - UL Consumer and Retail Services (CRS) verkündet stolz die Einführung von UL Toy Safety Enhanced Certification Mark und UL SmartInsights auf vielen Spielwarenmessen auf der ganzen Welt.



Das Prüfzeichen UL Toy Safety Enhanced Certification Mark ist ein neues revolutionäres Angebot von UL CRS. Das UL-Prüfzeichen Toy Safety Certification Mark erhöht die Glaubwürdigkeit in die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften bei Produkten. Außerdem kann es durch detaillierte Systemprüfungen der Werksqualität, Produktprüfungen und Tests entlang der Lieferkette die Verwaltung von Lieferkettenrisiken unterstützen. Händler, Lieferanten, Großhändler und Hersteller können anhand dieses Zeichens ihr Produkt differenzieren und ihrem Kundenstamm zeigen, dass Sicherheit und Qualität höchste Priorität haben. Des Weiteren wird das Vertrauen der Konsumenten in ein UL-Zeichen gestärkt. Das Zertifizierungsprogramm für Spielzeugsicherheit von UL basiert auf Konformitätsbewertungen gemäß der US-Spezifikation ASTM F963-16 (Standard Consumer Safety Specification for Toy Safety) und wird erwartungsgemäß auf andere Spielwarensicherheitsbestimmungen ausgedehnt.



UL SmartInsights ist eine Bibliothek mit Regulierungsinformationen auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um globale Compliance zu erzielen. Mit dem System können Benutzer die sich ständig ändernden Anforderungen im Auge behalten, anhand benutzerdefinierter Felder für Metadaten nach Vorschriften suchen, wichtige Compliance-Anforderungen in verschiedenen Vorschriften vergleichen usw. UL SmartInsights wird Herstellern von Verbraucherprodukten Vertrauen in ihr Compliance-Programm geben und Informationen bereitstellen, um problemlos neue Regionen erschließen zu können.



Beide Angebote werden auf folgenden Spielwarenmessen präsentiert:



- Hong Kong Toys and Game Fair (HKTDC) in Hongkong vom 9. bis 12. Januar 2017 - British Toy and Hobby Association (BTHA) Toy Fair in London vom 24. bis 26. Januar 2017 - Spielwarenmesse in Nürnberg vom 1. bis 6. Februar 2017 - Toy Industry Association, Inc. (TIA) Toy Fair in New York City vom 18. bis 21. Februar 2017



Auf diesen Messen werden die beiden neuen Serviceangebote zum ersten Mal öffentlich vorgestellt.



Informationen zu ULUL fördert durch Anwendung von Wissenschaft zur Bewältigung von Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Nachhaltung sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen auf der ganzen Welt. Das UL-Zeichen schafft Vertrauen für die sichere Annahme innovativer neuer Produkte und Technologien. Alle bei UL sind bestrebt, die Welt sicherer zu machen. Wir testen, inspizieren, prüfen, zertifizieren, bestätigen, überprüfen, beraten und schulen und wir unterstützen diese Bemühungen mit Softwarelösungen für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter UL.com (http://www.ul.com/).



