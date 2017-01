Eine milliardenschwere Überweisung aus Old Germany kann der amerikanische Mobilfunk-Anbieter T-Mobile US verbuchen. Denn der deutsche Mutterkonzern räumt der US-Tochter einen dreijährigen Kredit über 2,5 Mrd. USD ein. 1,5 Mrd. USD des Kredites sind dabei besichert. Ziel der Transaktion ist es offiziell, dass T-Mobile US eine preiswertere Liquiditätsreserve bekommt. Im Gegenzug will die US-Firma hochverzinsliche Verbindlichkeiten zurückzahlen.

