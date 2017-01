WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,51 Prozent auf 2696,30 Punkte. In einer verhaltenen europäischen Börsenlandschaft ging in Wien der Handelstag klar im Plus zu Ende, nachdem sich der ATX am Mittwoch fast nicht bewegt hatte. Klare Impulse fehlten jedoch auch vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende. Am Freitag bleibt in Wien die Börse wegen "Heilige drei Könige" geschlossen.

Unter den Einzelwerten konnten die Aktien der Versicherer deutlich zulegen. Die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) zogen 1,9 Prozent auf 22,45 Euro hoch. Bei der UNIQA gab es ein Plus von 2,1 Prozent auf 7,65 Euro.

Mit klar positiven Vorzeichen präsentierten sich auch die Bankenwerte. Raiffeisen Bank International (RBI) konnten ein Kursplus von 1,7 Prozent auf 18,71 Euro einstreifen und Erste Group verteuerten sich um 0,9 Prozent auf 29,45 Euro. Zur RBI meldeten sich auch die Erste-Analysten. Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die RBI-Aktien von 18 auf 23 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

Eine Kursschwäche zeigten hingegen Andritz mit minus 0,6 Prozent auf 49,49 Euro. Schoeller-Bleckman büßten 0,8 Prozent auf 77,6 Euro ein und die Papiere des Cateringunternehmens Do&Co gaben 1,6 Prozent auf 62,41 Euro ab.

Valneva schlossen bei mageren Handelsumsätzen mit plus 1,3 Prozent bei 3,15 Euro. Die französisch-österreichische Impfstofffirma hat ein Abkommen zur Erteilung einer Forschungslizenz mit MSD Animal Health, in den USA und Kanada als Merck Animal Health bekannt, unterschrieben. Es berechtigt den US-Pharmariesen, unter der Verwendung der "EB66"-Technologie von Valneva an neuen Impfstoffkandidaten zu forschen. Finanzielle Details gab Valneva nicht bekannt./ste/APA/jha

