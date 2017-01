München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Neues Deutschland - bringt Härte gegen Zuwanderer mehr Sicherheit?



Die Gäste: Markus Söder (CSU, Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat) Renate Künast (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordnete, Vorsitzende des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz) Rainer Wendt (Bundesvorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft) Heribert Prantl (Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiter Innenpolitik "Süddeutsche Zeitung") Mehmet Daimagüler (Rechtsanwalt; ehemaliger FDP-Politiker)



Terror zu Weihnachten, wieder Zusammenrottungen an Silvester, Deutschland diskutiert: Darf die Herkunft ein Verdachtsmerkmal sein? Brauchen wir härtere Gesetze, besonders bei der Abschiebung? Oder muss geltendes Recht nur konsequenter angewendet werden?



