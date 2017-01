ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt bleibt im neuen Jahr im Aufwärtstrend, wonach es im ganz frühen Geschäft zunächst nicht ausgesehen hatte. Die Börse in Zürich profitierte letztlich von dem europaweit zu beobachtenden Trend, dass defensive Werte am Donnerstag favorisiert wurden.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 8.392 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 46,23 (zuvor: 60,94) Millionen Aktien.

Nachdem die Bankenaktien zu Beginn des Jahres die größten Gewinner stellten, kamen sie nun europaweit aus dem Gesundheitssektor und der Telekombranche. Im Handel wurde unter anderem auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Vortag verwiesen, welches ein hohes Maß an Verunsicherung über den Kurs des designierten US-Präsidenten Donald Trump zu Tage gefördert hatte. "Wir sehen, dass sich die Kunden etwas vorsichtiger positionieren", so ein Aktienhändler auch mit Blick auf den Freitag, wenn der womöglich richtungweisende US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht wird.

In Zürich führten Swisscom das Tableau der Gewinner mit einem Aufschlag von 1,6 Prozent an. Mit Roche (plus 1,3 Prozent) und Nestle (plus 1,1 Prozent) folgten zwei weitere defensive Werte im SMI. Die zuletzt festen Bankenwerte Credit Suisse und UBS gaben nun 2,0 bzw. 0,9 Prozent ab.

January 05, 2017 11:50 ET (16:50 GMT)

