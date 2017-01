Wie viele Flüchtlinge dürfen über die Grenze kommen? Zu Beginn des Wahljahres ist eine Lösung im Streit zwischen Merkel und Seehofer über eine Obergrenze nicht in Sicht. Jetzt machen Unionspolitiker Druck auf ihre Chefs.

Die Chefs von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, geraten nach ihrem monatelangen Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge innerparteilich immer stärker unter Einigungsdruck. "Ich sehe überhaupt gar keinen Grund, dass wir nicht zusammenfinden", sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Rande der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon der Deutschen Presse-Agentur.

Müller appellierte an die Parteispitzen, ihren zähen Streit bald beizulegen. Eine Einigung dürfe nicht am Streit über Begrifflichkeiten scheitern. "Die CDU spricht von einer Begrenzung der Zuwanderung. Und wir sagen Obergrenze, die sich an der Integrationsfähigkeit der Gesellschaft ausrichten muss, und nennen dazu die Zahl 200 000. Das ist eine Richtgröße, an der man sich orientieren kann und muss."

Wegen der unterschiedlichen Positionen hatte Merkel im November auf ihren Besuch auf dem CSU-Parteitag in München verzichtet - ein Bruch mit einer jahrzehntelangen Tradition. Im Gegenzug fuhr auch Seehofer im Dezember nicht zum CDU-Parteitag nach Essen. Derzeit droht zudem ein seit langem für Anfang Februar geplantes Treffen der beiden Parteipräsidien in München an der offenen Frage zu scheitern.

Sollte sie im Falle eines Sieges der Union bei der Bundestagswahl im Herbst nicht in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden, droht die CSU laut Seehofer sogar mit dem Gang in ...

