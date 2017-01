Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leichte Gewinne verbucht. Damit setzte sich der gute Start ins Börsenjahr 2017 am dritten Handelstag fort. Getragen wurde der hiesige Markt von den drei Schwergewichten, während andere wichtige Börsen in Europa im Minus schlossen. Ein Händler sprach denn auch von einem "zunehmend mulmigen Gefühl", das ihn wegen der seit der Trump-Wahl anhaltende Hausse beschleiche. Denn eigentlich hätten die Risiken zugenommen, wie auch die am Vorabend publizierten Protokolle der US-Notenbank gezeigt hätten. Viele Investoren würden diese Gefahren offensichtlich ausblenden.

Die Beschäftigung in den USA wuchs indes schwächer als erwartet, wie eine Umfrage des privaten Jobdienstleisters ADP ergab. Die Zahlen gelten als Richtschnur für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind hingegen deutlicher als erwartet zurückgegangen. Die Stimmung der US-Einkaufsmanager im Verarbeiten Gewerbe wurden am Markt indes positiv gewertet. Deutliche Bewegung gab es am Devisenmarkt, wo der US-Dollar zum Franken unter 1,01 CHF fiel. Der Euro fiel zeitweise unter 1,07 CHF.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,45% im Plus bei 8'392,49 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, notierte 0,14% höher bei 1'325,30 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,44% bei 9'142,16 Zählern. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen ...

