FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Heilige Drei Könige" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.316,47 -0,03% +0,79% Stoxx50 3.051,81 +0,12% +1,37% DAX 11.584,94 +0,01% +0,90% FTSE 7.195,31 +0,08% +0,73% CAC 4.900,64 +0,03% +0,79% DJIA 19.850,56 -0,46% +0,45% S&P-500 2.263,95 -0,30% +1,12% Nasdaq-Comp. 5.473,43 -0,07% +1,68% Nasdaq-100 4.952,13 +0,30% +1,82% Nikkei-225 19.520,69 -0,38% +2,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,63 +34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,36 53,26 +0,2% 0,10 -0,7% Brent/ICE 56,29 56,46 -0,3% 0,00 -0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.182,83 1.163,38 +1,7% +19,46 +2,7% Silber (Spot) 16,62 16,43 +1,2% +0,19 +4,4% Platin (Spot) 973,10 943,75 +3,1% +29,35 +7,7% Kupfer-Future 2,54 2,56 -0,8% -0,02 +1,2%

Die Ölpreise haben nach Veröffentlichung neuer US-Lagerbestandsdaten ins Minus gedreht. Zwar ermäßigten sich die Rohölvorräte in den USA deutlich und auch stärker als vorhergesagt, die Benzinbestände stiegen dagegen noch stärker und außerdem kräftiger als prognostiziert. Damit verfestigt sich das Bild, welches die Daten des Branchenverbandes API bereits am Vorabend gezeichnet hatten. Händler sprechen von einer Umschichtung der Vorräte von Erdöl in Benzin. Selbst ein schwächerer US-Dollar stützt die Preise nicht. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich pro Fass um 0,3 Prozent auf 53,11 Dollar, Brent um 0,2 Prozent auf 56,34 Dollar. Ein Profiteur der Dollarschwäche ist das Gold. Der Preis der Feinunze zieht um 1,6 Prozent auf 1.182 Dollar an - der höchste Stand seit einem Monat. Auch die im Fed-Protokoll beschriebene Verunsicherung komme dem Edelmetall zu Gute, heißt es im Handel.

FINANZMARKT USA

Leichter - Die Wall Street verliert seit dem Jahreswechsel täglich mehr an Schwung. Am Donnerstag reicht es nicht einmal mehr für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, die Indizes geben nach. Belastet wird der Markt unter anderem von fallenden Ölpreisen. Die Marke von 20.000 Dow-Punkten scheint aktuell nicht erreichbar, obwohl der Weg bis dahin kein weiter ist. Nach der Rally im Schlepptau der Wahl des designierten US-Präsidenten Donald Trump sehen immer mehr Marktakteure die Notwendigkeit einer Korrektur. Außerdem steht am Freitag der wichtige US-Arbeitsmarktbericht für Dezember auf der Agenda, im Vorfeld dieser Daten halten Anleger ihr Pulver gerne trocken. Dies gilt umso mehr, weil das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Vortag ein hohes Maß an Verunsicherung über den Trump-Kurs zeigt. Die Verunsicherung, die aus dem Fed-Protokoll herauszulesen ist, stützt neben Gold auch US-Renten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gibt um 8 Basispunkte nach auf 2,36 Prozent. Unternehmensseitig kommen negativen Nachrichten aus dem Einzehandelssektor. Die Kaufhauskette Macy's hat nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft angekündigt, bis zu 10.000 Jobs zu streichen. Die Aktie rutscht um 13,8 Prozent ab. Noch härter trifft es die Aktie des Einzelhändlers Kohl's. Sie stürzt um fast 20 Prozent ab. Kohl's hat seinen Gewinnausblick gesenkt. Auch andere Titel aus der Branche werden davon belastet. Nordstrom knicken um 9,3 Prozent und J.C. Penney um 6,4 Prozent ein.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Nachdem Bankenaktien zu Beginn des Jahres die größten Gewinner waren, wurden am Donnerstag die als defensiv geltenden Papiere aus dem Gesundheitssektor und der Telekombranche favorisiert. "Wir sehen, dass sich die Kunden etwas vorsichtiger positionieren", so ein Aktienhändler auch mit Blick auf den Freitag, wenn der womöglich richtungweisende US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht wird. Vom Handel an den US-Börsen kamen derweil kaum Impulse. Für den Index des Einzelhandelssektors ging es mit am stärksten nach unten. Nachdem die britische Bekleidungskette Next am Mittwoch negativ überraschte, kamen aus den USA düstere Nachrichten von Macy's und Kohl's, die beide mit enttäuschenden Geschäften zu kämpfen haben. Beide Aktie reagiertn darauf mit starken Kursverlusten. Tesco fielen um rund 3 Prozent, Inditex um 1,6 und Sainsbury um 0,8 Prozent. Bei hohen Umsätzen explodierte die Aktie von Solarworld geradezu um über 50 Prozent. "Nachrichten gibt es keine", meinte ein Aktienhändler. Alles hänge am Ausgang des für Solarworld mutmaßlich existenzgefährdenden Rechtsstreits mit dem Siliziumlieferanten Hemlock. "Die Aktie ist nur etwas für Zocker", ergänzte er.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.22 Uhr Mi, 17.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,0598 +0,40% 1,0555 1,0474 +0,8% EUR/JPY 122,3529 -0,29% 122,7089 122,92 -0,7% EUR/CHF 1,0712 -0,20% 1,0733 1,0714 +0,0% EUR/GBP 0,8543 +0,37% 0,8548 1,1744 +0,2% USD/JPY 115,46 -0,70% 116,27 117,36 -1,2% GBP/USD 1,2404 +0,46% 1,2348 1,2301 +0,5%

Der Dollar neigte auf breiter Front zur Schwäche. Für Druck sorgte das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das weniger falkenhaft ausgefallen war als viele Marktteilnehmer dies erwartet hatten. Der Euro stieg in der Spitze auf über 1,06 Dollar. Im Tief am Vortag kostete er noch 1,04. Auch zum Yen gab die US-Devise kräftig nach. Im Protokoll der Fed wurde zum einen die Dollarstärke kritisch hinterfragt, zum anderen wurden konjunkturelle Unsicherheiten thematisiert. Beides ließ Unsicherheit über den künftigen Zinserhöhungspfad aufkommen, nachdem die US-Notenbanker für 2017 eigentlich drei Zinserhöhungen in den Raum gestellt hatten. "Wenn schon die Fed unsicher ist, dann sind es die Marktteilnehmer sowieso", kommentierte ein Marktbeobachter.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlicher - Gute Konjunkturdaten gaben der Börse in Hongkong kräftigen Auftrieb. Der von IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Sonderverwaltungszone ist in den expansiven Bereich zurückgekehrt, nachdem er in den 21 Monaten davor stetig zurückgegangen war. Zu den wenigen Verlierern in der Region gehörte der Tokioter Aktienmarkt. Dort gaben vor allem die Kurse exportorientierter Unternehmen nach, nachdem der Yen zum Dollar deutlich aufgewertet hatte. Unbeeindruckt zeigten sich die chinesischen Börsen vom drastischen Anstieg des Yuan-Interbankensatzes. Marktteilnehmer schreiben den Anstieg der Angst vor verschärften Kapitalverkehrskontrollen zu. China wolle möglicherweise nicht nur den Abfluss von Dollar, sondern auch den von Yuan eindämmen, hieß es. In Hongkong führten Aktien von Immobilienkonzernen und Banken den Markt an. Unter den Blue Chips gewannen Ping An Insurance und Hong Kong Exchanges je 1,5 Prozent. Positive Analystenkommentare von Morgan Stanley und Yuanta Investment Consulting trieben in Taiwan den Kurs von Largan Precision um 7,1 Prozent nach oben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer-Fusionspartner Monsanto arbeitet wieder profitabel

Der US-Pflanzenschutzhersteller Monsanto ist wie erwartet in seinem ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Insbesondere die Stärke der Aktivitäten in Südamerika habe das Ergebnis je Aktie wieder auf 0,07 US-Dollar gehievt, nachdem der Fusionspartner des deutschen Wettbewerbers Bayer im Vorjahreszeitraum noch Verluste von 0,56 Dollar je Aktie geschrieben hatte.

Deutsche Bank beruft Vollot zum Geldwäsche-Beauftragten - Kreise

Die Deutsche Bank hat ihren Compliance-Manager Philippe Vollot offenbar zu ihrem neuen Geldwäsche-Beauftragten berufen. Vollot trete die Nachfolge von Peter Hazlewood an, der zurücktritt, sagte eine informierte Person.

Sanierungs-Experte soll Fahrradhersteller Mifa retten

Ein Sanierungsexperte soll den traditionsreichen Fahrradhersteller Mifa aus Sachsen-Anhalt retten. Der Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus kündigte am Donnerstag vor Journalisten an, er werde Mifa als Sanierungs-Geschäftsführer neu aufstellen. Sein Ziel sei der Erhalt des Unternehmens auf Grundlage eines Vergleichs mit den Gläubigern.

Apples App Store erlöst 2016 Rekordsumme von über 28,5 Mrd USD

Apple hat in seinem App Store im vergangenen Jahr offenbar mehr als 28,5 Milliarden US-Dollar abgerechnet und damit einen neuen Rekord erzielt. Der Technologiekonzern nannte nur die Summe, die er an die Entwickler der Apps ausschüttet: mehr als 20 Milliarden Dollar.

Marktforscher Gartner kauft für 2,6 Mrd Dollar Wettbewerber CEB

Der auf IT-Produkte spezialisierte Marktforschungskonzern Gartner nimmt 2,6 Milliarden US-Dollar für einen Zukauf in die Hände. Um in weitere Themengebiete vorzustoßen, kauft Gartner für diese Summe das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen CEB Inc. Ein Teil des Kaufpreises soll dabei in eigenen Aktien bezahlt werden.

New Yorker Flughafen JFK wird für 10 Milliarden Dollar modernisiert

Der New Yorker Flughafen John F. Kennedy soll für viel Geld aufgemöbelt werden. Es würden rund 10 Milliarden Dollar (9,6 Milliarden Dollar) investiert, um "das Erlebnis für die Passagiere zu verändern", kündigte der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, an. Der Zugang zum Flughafen und die Wege für die Fluggäste sollten einfacher werden.

Chinesische TCL will Blackberry wieder zu alter Größe führen

Der chinesische Elektronikkonzern TCL will der Marke Blackberry wieder Leben einhauchen. TCL kündigte am Rande der Elektronikmesse CES in Las Vegas eine entsprechende Zusammenarbeit mit dem kanadischen Smartphone-Pionier an. TCL will die Smartphones entwerfen, produzieren und vermarkten. Die "letzte Zusammenstellung" der Software werde aber Blackberry kontrollieren, sagte TCL-Entwicklungschef Alain Lejeune.

